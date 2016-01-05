محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الرئيس الرواندي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، مع بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة الذي يقوم بزيارة خاصة للبلاد حالياً، تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. وأكدا أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وبحث سموه مع الضيف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان كذلك عدداً من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.