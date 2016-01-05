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إمام مسجد قباء لـ"إيران": ما كان الله ليوليكم بيته وأنتم تلعنون صحابة نبيه

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إمام مسجد قباء لـ"إيران": ما كان الله ليوليكم بيته وأنتم تلعنون صحابة نبيه إمام مسجد قباء لـ"إيران": ما كان الله ليوليكم بيته وأنتم تلعنون صحابة نبيه
قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسى، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يذكرنا ببيتى المتنبى..

ووضع الندى فى موضع السيف بالعُلا.. مُضرٌ كوضع السيف فى موضع الندى
>إذا أنت أكرمت الكريم ملكته .. وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

وأضاف الشيخ "المغامسى" فى تغريدة له على "تويتر" قائلًا:" يا حكام طهران، رويدًا، رويدًا..ما كان الله ليوليكم بيته ومسجد رسوله وأنتم تلعنون من اختارهم الله لصحبة نبيه".

وتابع:" بحمد الله ما أمّ البيت الحرام منذ فجر الإسلام عدد أكبر ممن يأتون اليوم إليه زُرافات ووحدانًا، بلد آمن، وحكم بالقرآن والسنة".

وختم الشيخ صالح المغامسى، إمام وخطيب مسجد قباء فى المدينة المنورة، تغريداته: "لا ضريح يُشيّد، ولا خمر تباع، ولا كنيسة تُبنى، وصدق الله "إن أولياؤه إلا المتقون".. اللهم اجعلنا منهم".

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مصر 365