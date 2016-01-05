بعثة السعودية بالأمم المتحدة:الـ47 المعدومين خضعوا لمحاكمة نزيهة وعادلة

قالت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين، إن الأشخاص الـ 47 الذين اعدموا فى المملكة فى مطلع الأسبوع حصلوا على "محاكمات نزيهة وعادلة" بدون أى اعتبار لانتماءاتهم الثقافية أو العرقية أو المذهبية."

وعبرت البعثة السعودية فى بيان عن "أسف عميق" لإبداء الأمين العام للامم المتحدة "بان جى مون" بواعث قلق بشأن طبيعة الاتهامات ونزاهة المحاكمات لأولئك الذين اعدموا ومن بينهم رجل دين شيعى بارز.

>