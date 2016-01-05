بعثة السعودية بالأمم المتحدة:الـ47 المعدومين خضعوا لمحاكمة نزيهة وعادلة

قالت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين، إن الأشخاص الـ 47 الذين اعدموا فى المملكة فى مطلع الأسبوع حصلوا على "محاكمات نزيهة وعادلة" بدون أى اعتبار لانتماءاتهم الثقافية أو العرقية أو المذهبية."إعلان - Ads إعلان - Ads
وعبرت البعثة السعودية فى بيان عن "أسف عميق" لإبداء الأمين العام للامم المتحدة "بان جى مون" بواعث قلق بشأن طبيعة الاتهامات ونزاهة المحاكمات لأولئك الذين اعدموا ومن بينهم رجل دين شيعى بارز.
وعبرت البعثة السعودية فى بيان عن "أسف عميق" لإبداء الأمين العام للامم المتحدة "بان جى مون" بواعث قلق بشأن طبيعة الاتهامات ونزاهة المحاكمات لأولئك الذين اعدموا ومن بينهم رجل دين شيعى بارز.
>