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برلمانى ليبى يعلن رفضه لأى مبادرات خارج الاتفاق السياسى

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برلمانى ليبى يعلن رفضه لأى مبادرات خارج الاتفاق السياسى برلمانى ليبى يعلن رفضه لأى مبادرات خارج الاتفاق السياسى

>أعلن عضو مجلس النواب الليبى إبراهيم الدرسي، رفضه لأى مبادرات خارج الاتفاق السياسى برعاية الأمم المتحدة، سواء مبادرة عقيلة صالح رئيس البرلمان أو نورى أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام - المنتهية ولايته -، مؤكدًا دعمه لحكومة التوافق، وقال "أعتقد أنها ستنال الثقة من البرلمان".

وقال الدرسى فى تصريح صحفى مساء الاثنين: "نعلن رفضنا التام واستنكارنا لترشح أعضاء من مجلس النواب كوزراء فى حكومة التوافق"، لافتًا إلى أن الترشح يعتبر "مخالفًا لمبدأ فصل السلطات وخيانة لمن صوت لعضو مجلس النواب كنائب فقط". - بحسب تعبيره .

وشدد الدرسى على ضرورة دعم حكومة التوافق لأنه - بحسب الدرسى، هو "الفرصة الأخيرة لليبيا للخروج مما هى فيه، وأن البديل هو الخراب ليس إلا".

من جهة أخرى، طالب الدرسى بضرورة وجود خطة بديلة للعاصمة، فى حال تعذر على حكومة الوفاق ممارسة مهامها من طرابلس، رافضًا أن تمارس أعمالها فى المنفى. - بحسب تعبيره.
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مصر 365

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