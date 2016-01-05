سامي قرقاش: نموذج استثنائي في القيادة

رفع سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا.

وأكد قرقاش أن تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته، تعكس بوضوح روح الأخوة والتكامل والمحبة التي تربط القيادة الرشيدة فيما بينها.

وأكد أن 10 سنوات تحت القيادة الحكيمة لسموه شكلت نقلة نوعية في العمل الحكومي، فأصبحنا نحن المثال، ونحن النموذج، وبات اسم دولة الإمارات ودبي على كل لسان، وقد عودنا سموه على العمل الجاد، وزرع فينا حب الابتكار، وعوّدنا على المبادرات القيّمة التي ترفع من شأننا وشأن بلدنا، كما آمن سموه بالشباب، وابتكر برامج للقيادات، عشق المركز الأول، فأوجد برامج للتميز والسباق بين الدوائر والمؤسسات، وأذكى روح المنافسة بين الموظفين والأفراد.

وقال إن إنجازات سموه مشهود لها محلياً وإقليمياً وعالمياً، فسموه يمثل نموذجا استثنائيا في القيادة أصبح حديث العالم اليوم، حيث يعكس سموه بفكره وحكمته وقيادته ما يميز الدولة ويجعل منها نموذجا فريدا.