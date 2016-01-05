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ماجد العصيمي: جعل ذوي الإعاقة شركاء بالتنمية

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ماجد العصيمي: جعل ذوي الإعاقة شركاء بالتنمية ماجد العصيمي: جعل ذوي الإعاقة شركاء بالتنمية

أوضح ماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه الفئة من خلال البرامج والخطط التي تعمل على تطبيقها الخطة الاستراتيجية لدبي 2021، يعكس حرصا ودعما كبيرين، للاستفادة من قدراتهم ودمجهم مجتمعيا، من خلال المبادرات والفعاليات، ومهنيا عبر توظيفهم لضمان استغلال قدراتهم الكامنة.

وأشار أن كلمات سموه «إنه لا مكان للمستحيل» كانت نبراسا وأملا لكل الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت هدفا يسعون لتحقيقه، من خلال التحدي الذي أبدوه كل في مجاله، بحثا عن مكانة مرموقة ومتميزة توضح القدرات الخاصة بهم، لافتا أنه على يقين أن أقرانه في الإمارات يدركون مدى التحديات التي تواجههم، والتي يعملون على تذليلها، بعد أن لقبهم سموه «بفرسان الإرادة»، ما يدلل على إيمانه بقدراتهم نحو تحقيق أحلامهم.

ودلل على اهتمام سموه بالأشخاص ذوي الإعاقة، بأحد المواقف التي عاشها مع سموه، أثناء حضوره إحدى الندوات، والتي تحدث العصيمي خلالها عن الأهمية الكبيرة أن يكون لهذه الفئة حقوقها التي يكفلها القانون والمجتمع من خلال مؤسساته لها، ما أثار اهتمام صاحب السمو للقائه والتحدث إليه عن مطالبهم ومعرفة همومهم .

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