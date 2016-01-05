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أحمد بن سعيد: انتصر للإنسان وكرامته

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أحمد بن سعيد: انتصر للإنسان وكرامته أحمد بن سعيد: انتصر للإنسان وكرامته

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس مجلس إدارة مركز راشد للمعاقين إن سنوات الحكم والحكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تكن فقط حافلة بالإنجازات القياسية والمشروعات العملاقة والبنية التحتية والاستثمار في الموارد البشرية وإنما أيضاً في بناء الإنسان والانتصار لكرامته وخاصة الضعفاء منهم من معاقين وأيتام وشواب، سواء على الصعيد المحلي أم العالمي.

وأشاد سموه بالمنجزات التي تحققت في مجال العمل الإنساني والتشريعات والقوانين التي سنت، والخدمات التي قدمت، والإعفاءات التي استفادت منها تلك الشريحة من أبناء المجتمع، ضمن استراتيجية تهدف إلى دمجهم وتمكينهم، وصون كرامتهم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: حققت دبي منجزات فاقت بها أكثر الدول تقدماً، ولعل مبادرة «دبي مدينة صديقة للمعاقين» بحلول العام 2020 ستكون الأكثر إبهاراً للعالم، وهي ثمرة من ثمار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وترجمة لرؤاه وحكمته.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة الغالية باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة مركز راشد للمعاقين والطلبة الدارسين فيه، مؤكداً أن بصمات سموه الإنسانية ستظل منارة للأجيال المقبلة.

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