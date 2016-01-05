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خالد الغرير:عطاء نبع لا ينضب

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خالد الغرير:عطاء نبع لا ينضب خالد الغرير:عطاء نبع لا ينضب

رفع خالد عبدالله الغرير رئيس مجموعة لاند مارك لإدارة الفنادق، أسمى آيات التهنئة والشكر لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي سموه الحكم، وترؤسه الاتحادية. وقال خالد الغرير: إن دولة الإمارات تسير اليوم بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإن حكومة دولتنا تتصدر المؤشرات العالمية في خدماتها لسعادة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، إذ عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال السنوات العشر الماضية بحكمته وفطنته القيادية إلى تطوير العمل الحكومي والانتقال به إلى الحكومة الذكية التي تواكب التطورات العالمية وتعزز من مكانة الدولة عالميا.

وتابع: إن الشعب الإماراتي اليوم يتوجه إلى سموه بعظيم الامتنان على ما قدمه لدولتنا من خدمات جلية جعلت منا أسعد شعوب العالم، وباسمي وباسم إدارة وموظفي مجموعة لاند مارك لإدارة الفنادق نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لجهود سموه الكبيرة في توفير الراحة والرفاهية لبلدنا المعطاء.. فشكراً لكم سيدي اليوم وكل يوم، فعطاؤكم نبع لا ينضب، ووفقكم الله لخدمة الأمة.

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