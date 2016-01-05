النني يغيب عن معسكر بازل

غاب محمد النني لاعب وسط بازل الذي يقترب من الانضمام رسميا لأرسنال عن بداية معسكر فريقه السويسري يوم الاثنين.

معظم التقارير الصحفية في إنجلترا وسويسرا تؤكد انضمام محمد النني إلى أرسنال، وأن استخراج تصريح العمل هو الخطوة الأخيرة المتبقية للإعلان عن الصفقة.

وبدأ بازل معسكره تمهيدا لانطلاق الدور الثاني من الدوري السويسري في فبراير بدون لاعبه المصري ومهاجمه الياباني يوشيرو كاكيتاني.

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وذكرت تقارير سويسرية أن النني ينتظر صدور تصريح العمل من أجل السفر للندن لتوقيع عقود انضمامه لأرسنال.

وكان بازل قد أعلن يوم السبت ضم لاعب الوسط السويدي ألكسندر فرانسون ليكون بديلا للنني الذي يقترب من الانضمام للمدفعجية.

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