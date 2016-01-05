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تقارير - النني يطير إلى لندن الثلاثاء للانضمام لأرسنال ويغيب عن مباراة سندرلاند

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تقارير - النني يطير إلى لندن الثلاثاء للانضمام لأرسنال ويغيب عن مباراة سندرلاند تقارير - النني يطير إلى لندن الثلاثاء للانضمام لأرسنال ويغيب عن مباراة سندرلاند

يطير محمد النني لاعب وسط بازل يوم الثلاثاء إلى العاصمة الإنجليزية لندن لإنهاء إجراءات انتقاله إلى أرسنال، حسب تقارير إنجليزية.

معظم التقارير الصحفية في إنجلترا وسويسرا تؤكد انضمام محمد النني إلى أرسنال، وأن استخراج تصريح العمل هو الخطوة الأخيرة المتبقية للإعلان عن الصفقة.

وذكرت صحيفة دايلي ستار في أحد تقريرها يوم الاثنين أن النني سيصل لندن الثلاثاء تمهيدا للانضمام إلى المدفعجية.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن النني الذي لم يلعب أي مباراة رسمية منذ يوم 13 ديسمبر حين توقف دوري وكأس سويسرا بسبب العطلة الشتوية سينضم لأرسنال مقابل سبعة ملايين جنيه استرليني.

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في السياق نفسه، ذكرت صحيفة ميرور صعوبة لحاق لاعب المقاولون العرب السابق بمباراة أرسنال ضد سندرلاند بكأس الإتحاد الإنجليزي السبت المقبل.

ويلعب أرسنال الذي أعلن مديره الفني أرسين فينجر إراحة بعض لاعبيه في دور الـ64 من المسابقة ضد سندرلاند قبل أيام من مواجهة ليفربول في الدوري.

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