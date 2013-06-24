ناصر أمين: مقتل "حسن شحاتة" هو بداية التطبيق العملي للدستور الطائفي

الناشط الحقوقي: النظام الحالي يدفع البلد للانهيار الكامل

كتب : أمل القاضي منذ 11 دقيقة

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علق الناشط الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، على واقعة مقتل القطب الشيعي الشيخ حسن شحاتة بمنزله أمس، بقوله "إنها جريمة تمثل بداية التطبيق العملي للدستور الطائفي المتدني الذي وضعته الجمعية التأسيسية".

وقال أمين في تصريح خاص لـ"الوطن"، "إذا لم يتم التصدي لمثل هذه الجرائم بوضوح شديد والانتصار لدولة القانون وحقوق الإنسان في حرية المعتقد؛ فسوف تكون تلك بداية الكارثة على مصر دولةً وشعبًا، وإن لم يتوقف النظام الحالي عن المواءمات السياسية في الشؤون المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين؛ فإنه سيدفع هذا البلد إلى الانهيار الكامل".

واتهم الناشط الحقوقي، الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على القتل، مشيرًا إلى موقف الرئيس في مؤتمر "نصرة سوريا" وصمته تجاه حديث الشيخان "محمد حسان ومحمد عبد المقصود" عن الشيعة دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاصها، مطالبًا إعلان القيادة الرسمية رفضها لهذا الحادث وضبط مرتكبي الجريمة.

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