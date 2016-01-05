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زوجة هشام عبد الله تؤكد انفراد"اليوم السابع"بتقديمه برنامجا بقناة فى تركيا

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زوجة هشام عبد الله تؤكد انفراد"اليوم السابع"بتقديمه برنامجا بقناة فى تركيا زوجة هشام عبد الله تؤكد انفراد"اليوم السابع"بتقديمه برنامجا بقناة فى تركيا
أكدت غادة نجيب، الناشطة السياسية، وزوجة الفنان هشام عبد الله، صحة الخبر الذى نشره "اليوم السابع" حول انتقالها الى تركيا بصحبة زوجها، وأرجعته لما وصفتها بـ"ضغوط"، بحسب قولها، واتجاه زوجها لتقديم برنامج توك شو بإحدى القنوات التى تبث اسطنبول، محاولة أن تنفى علاقتها بالإخوان.

وقالت زوجة هشام عبدالله، فى بيان لها منذ قليل عبر صفحتها على "فيس بوك":" أما عن القناة اللى اتكلمت عنها اليوم السابع فعلا اتعرض على هشام إنه يقدم برنامج فى قناة جديدة.. بس طبعا لمجرد إنها قناة هتبقى معارضة وكمان فى تركيا بقت على طوول إخوان".

كان "اليوم السابع"، أكد" انضمام الفنان هشام عبد الله إلى قناة "وطن" الإخوانية بعد وصوله إلى اسطنبول منذ حوالى شهر، وتجدر الإشارة إلى أن القناة، التى ستبث بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، يتولى إدارتها الإخوانى إسلام عقل نجل القيادى بالجماعة ماهر عقل.

مفاجأة.. الفنان هشام عبد الله يقدم برنامج توك شو على قناة إخوانية

عصام
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