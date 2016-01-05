وزير التعليم العالى: إسقاط القانون أول خطوة لإسقاط الدولة ولن نسمح بذلك

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إسقاط القانون هو أول خطوة فى إسقاط هيبة الدولة، مضيفا أن الاهتمام بالشأن السياسى وكيفية صنع مستقبل أفضل يشغلنا جميعا، ولكن لا يصح استغلال ذلك بمفاهيم حزبية لتعطيل الدراسة وإفشالها.

وقال " خارج الجامعة أنت مواطن أفعل ما شئت ، لكن داخل الجامعة ألتزم بتقاليدها ،ومن يخالف القانون سيحاسب بالقانون..و إسقاط القانون هو أول خطوة لإسقاط الدولة ولن نسمح بذلك".

وأضاف "الشيحى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه يرحب بكل من يختاره الطلاب حال إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر أو الاعتراف بالتكوين الموجود ، ولكن فى حدود اللائحة الطلابية التى اجريت الانتخابات على أساسها وهى لائحة 2007، قائلا: "سننفذ ما سيقوله القضاء وسنجلس مع الاتحادات لمناقشة قضايانا ومن بينها اللوائح الطلابية".

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