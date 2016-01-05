"الأزهر": لا علاقة لنا بحبس إسلام بحيرى وقضيتنا تتعلق بوقف برنامجه

أكد مصدر بالأزهر الشريف، أن المشيخة ليس لها علاقة بحبس الباحث إسلام بحيرى، والذى يقضى عقوبة بالحبس لمدة عام لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الأديان ،موضحا أن الدعوى المقامة من الأزهر الشريف لوقف بث برنامج "مع إسلام" و الذى كان يقدمه الباحث على فضائية "القاهرة و الناس"، كما تتضمن الدعوى منع إسلام بحيرى من تقديم أى برنامج بذات المضمون على أى قناة ن مضيفا :"قضيتنا لا تطالب بحبسه".

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى،برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ، قد أجلت الدعاوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين بوقف بث برنامج "مع إسلام" الذى كان يقدمه إسلام بحيرى، على فضائية ""القاهرة والناس"، ومنعه من تقديم أى برنامج بذات المضمون على أى قناة .

- عضو بـ"البحوث الإسلامية":أرفض حبس إسلام بحيرى لأن الفكر لا يواجه إلا بفكر