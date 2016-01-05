وزير الشباب والرياضة: عام 2016 سيشهد عودة الجماهير للمدرجات

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة على عودة الجماهير إلى المدرجات ولكن بضوابط تحفظ الأمن، لافتاً إلى أن الأمور تسير للأفضل، وعام 2016 سيشهد عودة الجماهير للمدرجات .

وقال وزير الشباب والرياضة فى حواره ببرنامج "أنا مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، إن "جزء من المشهد الرياضى تم تسييسه فى الـ 4 سنوات الماضية"، موضحاً أن الشباب دائما لديهم حماس واندفاع ضد السلطة، ولذا فى جميع دول العالم لا يوجد تعاطف بين الأمن والشباب، ولا بد من فك هذا الاحتقان بطريقة ما.

وأشار إلى تحسن الأمور فيما يتعلق بعلاقة الشباب والأمن ، خاصة بعد مشهد 30 يونيو، وقال :"نحن فى فترة نقاهة والأمر لا يتطلب بذل مجهود أكبر حتى لا تنتكس الأمور وبالتالى علينا تجاوز تلك الفترة".

وذكر أن الشباب المصرى تعرض خلال الـ 5 سنوات الماضية لجرعة شديدة جداً من التناقضات، بما أثر عليهم بالسلب وجعلهم غير قادرين على التحمل، ولجئوا إلى التعصب بطاقتهم العاطفية ، حتى دخل عليهم بعض المتربصين واستخدموا طاقتهم وحاولوا تسييسهم .

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