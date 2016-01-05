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مصادر دبلوماسية: ارتداء وزيرة التعاون للحجاب احترامًا للتقاليد السعودية

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مصادر دبلوماسية: ارتداء وزيرة التعاون للحجاب احترامًا للتقاليد السعودية مصادر دبلوماسية: ارتداء وزيرة التعاون للحجاب احترامًا للتقاليد السعودية
قالت مصادر دبلوماسية، إن ارتداء الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الحجاب خلال زيارتها إلى المملكة العربية ، لافتة طيبة منها احتراما للتقاليد السعودية.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه سبق أن ارتدت الوزيرة للحجاب أثناء الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، فى 2 ديسمبر 2015، فيما لم ترتديه أثناء الاجتماع الثانى للمجلس والذى عقد فى القاهرة، وفق ما أظهرته صور الاجتماعين.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا صورا للدكتورة سحر نصر، أثناء ارتدائها الحجاب فى السعودية، أشادوا فيها بحرص الوزيرة على احترام التقاليد السعودية، فى إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين.

يذكر أن الكثير من زوجات الرؤساء والملكات يحرصن على ارتداء الحجاب أثناء زيارتهن إلى السعودية، فقد سبق أن ارتدت زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش الابن "لورا" الحجاب عند زيارتها للمملكة، كما اعتادت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ارتدائه أثناء زيارتها للسعودية، وهو ما فعلته ملكة هولندا السابقة، بياتريكس.

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مصر 365

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