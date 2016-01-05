برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>لا تيأس من المحاولات وطرق الأبواب فدائما النجاح ينتظر من يبحث عنه، ثابر وعافر حتى تصل إلى حلمك الذى ينتظرك بكل تأكيد.

>

>برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>أنت دافئ المشاعر وتحاول أن تكون حياتك هادئة على الدوام حتى أحلك الظروف مما يجعلك تتحمل فوق طاقتك، هون على نفسك فأنت انسان تشعر بالآخرين. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>حاول أن تتبع تعليمات الطبيب فى الحفاظ على صحتك التى تتدهور بسبب إهمالك الدائم، بقليل من العناية والرعاية ستكون الأمور على ما يرام. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>أنت أفضل من غيرك بكل تأكيد كن واثق أن الخير فيما يكتبه الله لك، المستقبل سكون أفضل خاصة أن الشريك يحاول أن يسعدك على الدوام.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365