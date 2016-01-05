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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>لا تيأس من المحاولات وطرق الأبواب فدائما النجاح ينتظر من يبحث عنه، ثابر وعافر حتى تصل إلى حلمك الذى ينتظرك بكل تأكيد.
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>برج الجدى على الصعيد العاطفى:


>أنت دافئ المشاعر وتحاول أن تكون حياتك هادئة على الدوام حتى أحلك الظروف مما يجعلك تتحمل فوق طاقتك، هون على نفسك فأنت انسان تشعر بالآخرين.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>حاول أن تتبع تعليمات الطبيب فى الحفاظ على صحتك التى تتدهور بسبب إهمالك الدائم، بقليل من العناية والرعاية ستكون الأمور على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>أنت أفضل من غيرك بكل تأكيد كن واثق أن الخير فيما يكتبه الله لك، المستقبل سكون أفضل خاصة أن الشريك يحاول أن يسعدك على الدوام.

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مصر 365

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