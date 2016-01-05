برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تمر ببعض الصعاب لا تستسلم وحاول أن تتجاوزها سريعا، فدائما المحيط العملى يوجد به بعض الأشخاص من أعداء النجاح أو المتصيدين للأخطاء لاتنظر لهذة الدسائس وحاول أن تلحق حلمك.>حياتك العاطفية هذه الأيام باردة، ولكن الأمل يشع من بعيد هناك حب جديد قريبا يطرق الأبواب حاول أن تتريث حتى لا تقطع فى اختيار سيئ للمرة الثانية.>مررت ببعض الصعوبات والمشاكل الصحية فى الفترة السابقة، حاول إلا تهل فى صحتك مهما كانت الظروف حتى تتجاوز جميع الأزمات وتكون فى حال أفضل.>سيشهد العام الجديد طفرة كبيرة فى حياتك فأخيرا تتحقق الآمال، وتقف بانتظارك على أبواب السعادة، سيكون هذا العام الأمثل لانجاز المشاريع المؤجلة.