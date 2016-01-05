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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تمر ببعض الصعاب لا تستسلم وحاول أن تتجاوزها سريعا، فدائما المحيط العملى يوجد به بعض الأشخاص من أعداء النجاح أو المتصيدين للأخطاء لاتنظر لهذة الدسائس وحاول أن تلحق حلمك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>حياتك العاطفية هذه الأيام باردة، ولكن الأمل يشع من بعيد هناك حب جديد قريبا يطرق الأبواب حاول أن تتريث حتى لا تقطع فى اختيار سيئ للمرة الثانية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>مررت ببعض الصعوبات والمشاكل الصحية فى الفترة السابقة، حاول إلا تهل فى صحتك مهما كانت الظروف حتى تتجاوز جميع الأزمات وتكون فى حال أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>سيشهد العام الجديد طفرة كبيرة فى حياتك فأخيرا تتحقق الآمال، وتقف بانتظارك على أبواب السعادة، سيكون هذا العام الأمثل لانجاز المشاريع المؤجلة.

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مصر 365

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