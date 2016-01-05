برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تحاول دائما أن تسير إلى الطريق السليم تتجنب المصاعب مهما تكون حتى لا تفقد طاقتك حافظ على ذلك لتكون فى المرحلة القادمة أفضل ، وتجد نتيجة ماتقوم به من اعمال.>حدثت بينك وبين الشريك بعض المشاكل فى الفترة السابقة مما كان سيسفر عنة الانفصال الحتمى إلا أن الشريك يحاول دائما أن يزيل العقبات ليكون بجوارك حاول أن تحافظ على هذه الميزة.>الأكل الصحيى، النوم المبكر، الرياضة ثلاثية يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على الصحة والرشاقة حاول أن تعمل على كسب صحتك لتعيش بشكل افضل>ستتعرض لبعض المشاكل ولكنك قادر على تخطيها بذكاء وحكمك وستفصح لك الأيام عن المزيد من الأخبار السارة التى ستسعد قلبك وتجعلك تشعر أن لمجهودك ثمن.