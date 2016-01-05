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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تحاول دائما أن تسير إلى الطريق السليم تتجنب المصاعب مهما تكون حتى لا تفقد طاقتك حافظ على ذلك لتكون فى المرحلة القادمة أفضل ، وتجد نتيجة ماتقوم به من اعمال.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>حدثت بينك وبين الشريك بعض المشاكل فى الفترة السابقة مما كان سيسفر عنة الانفصال الحتمى إلا أن الشريك يحاول دائما أن يزيل العقبات ليكون بجوارك حاول أن تحافظ على هذه الميزة.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>الأكل الصحيى، النوم المبكر، الرياضة ثلاثية يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على الصحة والرشاقة حاول أن تعمل على كسب صحتك لتعيش بشكل افضل

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>ستتعرض لبعض المشاكل ولكنك قادر على تخطيها بذكاء وحكمك وستفصح لك الأيام عن المزيد من الأخبار السارة التى ستسعد قلبك وتجعلك تشعر أن لمجهودك ثمن.

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مصر 365

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