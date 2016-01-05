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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تواجه تراجعاً فى حياتك المهنية هذه الأيام، ولكنك سوف تستطيع عبور هذه المرحلة والوصول على حل لهذا التراجع، وذلك بفضل ذكاؤك الحاد وأسلوبك فى التعامل مع زملاء العمل، ويجب أن تساعد زملائك الذين يلجأون إليك فى هذه الفترة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>تواجه مشكلة مستمرة مع شريك حياتك، بفضل رغبتك المستمرة فى الاختباء، لذا يجب أن تقاوم هذه الرغبة فى الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك، وتذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام، بسبب الأجواء الباردة، ويجب أن تقلل الضغوط الواقعة عليك فى الوقت الحالى وتتخلص منها على الفور، حتى لا تسبب لك الأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه أزمات كثيرة فى الفترة القادمة، لذا حاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك، لأنك إذا حافظت على قوة أعصابك وقوتك البدنية فسوف تستطيع أن تعبر هذه الأزمات بسهولة.

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مصر 365

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