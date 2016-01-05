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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

على الصعيد المهنى:
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حاول أن تستغل وتنمى مواهبك الرائعة فى القيادة، لا تجلس فى صمت فى الخلفية وأنت تعرف تمامًا أن هذه المهام يمكن أن يتم تنفيذها بطريقة مختلفة، فهذا هو وقت رائع بالنسبة لك لتكشف عن مواهبك وتظهر نقاط القوة الخاص بك.

على الصعيد العاطفى:
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عندما يتعلق الأمر بالحب فالتوقيت هو المتحكم فى كل شيء اليوم. حاول أن تتحلى بالصبر وتنتظر ولا تتخذ أى قرار يتعلق بمستقبل العلاقة فى الوقت الحالى لأن هذا يهددها بالتدمير.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
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ستشعر بصحة جيدة اليوم رغم وجود عقبات كبيرة فى حياتك، ولكن ربما يحدث هذا بفضل النظام الغذائى الخاص بك والذى يجعلك تتقدم نحو الوزن المثالى واهدافك على صعيد اللياقة البدنية .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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قدرتك على رؤية الجانب المشرق من الأشياء تساعدك دومًا، واليوم يمكنك أن تساعد شخص يهمك، وتمنحه القدرة على رؤية الوضع بنظرة جديدة والقدرة على التفاؤل من أجل عمل الأفضل بالنسبة له.

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مصر 365

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