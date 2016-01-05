أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

على الصعيد المهنى:
>

كن حذرًا من أن يتدخل شخص آخر فى عملك، فبسبب المنافسة القوية التى تشبه الصراع على البقاء فى مكان العمل قد يخونك احد زملاء العمل، فتوخى الحذر وضع حدودًا قوية فى مكان العمل.

على الصعيد العاطفى:
>

نفاد الصبر يسيطر عليك ويتسبب فى الكثير من المشكلات فى حياتك العاطفية مما يسبب لك الإحباط ولكن كل ما تحتاجه هو أن تلتقط أنفاسك ولا تسمح للإحباط بالسيطرة عليك فكل شيء سيتحسن قريبًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
>

التوتر والضغوط التى تعانيها فى عملك قد تنعكس على أدائك وصحتك فتشعر بالكسل، حاول أن تسحب نفسك من هذا الشعور وتحصل على بعض التمارين الرياضية ثم تحصل على بعض الراحة ستجد أنك تشعر بتحسن فى وقت قريب جدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>

احرص على ألا تدفع نفسك فى صراعات صعبة اليوم. لا تضغط على نفسك فى العمل طالما أنت لست بحاجة لذلك وقبل أن تقدم على أى تحدى ادرسه جيدًا لأن الثمن قد يكون باهظًا فى حالة الخسارة.
>انتبه للتفاصيل الصغيرة للأشياء التى تملكها الآن وستشعر أنها نعمة كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى