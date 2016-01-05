برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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كن حذرًا من أن يتدخل شخص آخر فى عملك، فبسبب المنافسة القوية التى تشبه الصراع على البقاء فى مكان العمل قد يخونك احد زملاء العمل، فتوخى الحذر وضع حدودًا قوية فى مكان العمل.نفاد الصبر يسيطر عليك ويتسبب فى الكثير من المشكلات فى حياتك العاطفية مما يسبب لك الإحباط ولكن كل ما تحتاجه هو أن تلتقط أنفاسك ولا تسمح للإحباط بالسيطرة عليك فكل شيء سيتحسن قريبًا.التوتر والضغوط التى تعانيها فى عملك قد تنعكس على أدائك وصحتك فتشعر بالكسل، حاول أن تسحب نفسك من هذا الشعور وتحصل على بعض التمارين الرياضية ثم تحصل على بعض الراحة ستجد أنك تشعر بتحسن فى وقت قريب جدًا.احرص على ألا تدفع نفسك فى صراعات صعبة اليوم. لا تضغط على نفسك فى العمل طالما أنت لست بحاجة لذلك وقبل أن تقدم على أى تحدى ادرسه جيدًا لأن الثمن قد يكون باهظًا فى حالة الخسارة.>انتبه للتفاصيل الصغيرة للأشياء التى تملكها الآن وستشعر أنها نعمة كبيرة.