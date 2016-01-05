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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تدخل اليوم صراعًا صعبًا على السلطة ما شخص ما فى مجال العمل حتى لو كنت لا تقابل هذا الشخص وجهًا لوجه وقد يكون من الصعب عليك أن تخرج من هذا الصراع، ولكن إذا حاولت الاسترخاء والنظر إلى الصورة الكبيرة كاملة سيساعدك هذا كثيرًا.

على الصعيد العاطفى:


>خيالك الرومانسى نشيط جدًا اليوم وقد يجعل هذا التنبؤ بتداعيات أفعالك وفهمها صعب قليلا فى هذا الوقت، خاصة أنك تواجه صعوبات فى التواصل مع شريكك وصعوبة فى توصيل وجهة نظرك له.
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>برج الحوت على الصعيد الصحى:


>تعامل بحذر خلال هذه الفترة وإلا ستحدث لك اضرارا كبيرة. هذه الفترة من المرجح جدًا أن تتعرض فيها لبعض الحوادث فخذ احتياطاتك بحيث لا تواجه إصابات خطيرة حتى يمر اليوم بدون أن تصاب بالأذى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>اليوم هناك الكثير من الأمور الغامضة فى الأجواء من حولك، وستتولى مسؤولية خارج جدول اعمالك. حاول أن تخفى خيبة أملك لأنها لن تستمر طويلاً على أى حال.

توقع ظهور شخص جديد على الساحة فى الوقت القريب سيضع ابتسامة على وجهك، ويغير شكل يومك الروتيني.

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مصر 365

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