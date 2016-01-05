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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6 برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>خذ زمام المبادرة اليوم ولا تنتظر أن يعطيك الآخرون الضوء الأخضر حاول أن تسيطر على الوضع بنفسك فليس هناك سبب لتنتظر أكثر من ذلك لمجرد أسباب روتينية، أمامك فرصة متاحة فاغتنمها للمضى قدمًا.

على الصعيد العاطفى:


>قد تكون قلقًا بعد اتخاذ قرار خاطئ بشأن علاقتك العاطفية، وتتردد فى الاعتراف لشريكك بأنك اخطأت ولكن تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالحب فإنك مدين للعلاقة بأن تفعل الشيء الصحيح حتى لو كان ذلك يعنى أن تسبب خيبة أمل شريكك مؤقتًا.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>اليوم صحتك تتحسن خاصة عندما تخرج وتمارس الرياضة وتحصل على بعض الهواء النقى، استعدادك لممارسة الرياضة سيزيد إذا جعلت ذلك يحدث من خلال أنشطة اجتماعية فى الهواء الطلق مع الأصدقاء. التفاعلات الاجتماعية ستفعل المعجزات لحالتك المزاجية وهو بدوره سيؤدى إلى تحسين صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>حاول ان تلتزم الجانب الآمن اليوم، لا تكون سخيًا جدًا مع الناس إلا إذا كنت متأكدًا من أنهم يستحقون كرمك.

لديك الكثير من الوقت والموارد فى الوقت الراهن فحاول استغلالهما لأن الأمور لن تظل على حالها لوقت طويل.

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مصر 365

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