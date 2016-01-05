برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6

على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>أنت اليوم مبدع فى عملك، حيث تنجح فى العمل الفردى مقارنة بمشاركتك فى أعمال جماعية، لذا قم بتركيز أهدافك ومراجعتها وتقسيمها إلى أهداف طويلة وقصيرة الأمد، وكن متعاوناً أيضاً مع غيرك من الزملاء.>انسى خلافاتك ومشاكلك القديمة مع شريك حياتك، وكن فى علاقة جيدة مع شريك حياتك هذه الأيام ويمكنكما أن تسافرا سوياً لأحد الأماكن الجديدة أو مناطق تسافرا إليها.>صحتك ليست على ما يرام بسبب إهمالك فى نفسك، لذا يجب أن تهتم بصحتك هذه الأيام، وتبتعد عن كل مسببات المرض لديك، لأن الوقاية خير من العلاج.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم متفق مع ذاتك وتشعر بالثقة وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس والنشاط ونتيجة لهدوئك الخارجى، يشعر جميع من حولك بالراحة فى وجودك.