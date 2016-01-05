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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2016/1/6

على الصعيد المهنى:


>يبدو أن المشكلات تتراكم فوق عاتقك هذه الأيام، ولكن يجب ألا تتوقف عند هذا الأمر، لأنك عندما تواجه مشكلة تلو الأخرى سوف تزداد قوة وجرأة وشجاعة، ويجب ألا تخاف من قبول المساعدة من الآخرين إذا طلبها أحد منك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>تحوم حولك بوادر احذر من إلقاء اللوم على شريك حياتك، لأن هذا الأمر يتسبب فى تزايد المشاكل ويثير العداوات ضدك، وحان الوقت لأن تنظر لنفسك فى المرآة وتحدد ما هو مطلوب منك وابتعد عن الأشياء المزعجة لكما.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>أنت تحتاج إلى راحة وإجازة هذه الأيام بعد فترة طويلة من الضغوط النفسية والعمل، وذلك للحفاظ على نفسك وحتى تستعيد طاقتك وحيويتك للعمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه كما كبيرا من المشكلات، ولكن عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ فى الشعور بالسعادة مرة أخرى، فكن متفاؤلاَ وابتعد من اليأس.

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مصر 365

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