برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6 يناير 2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>ترى نفسك فى الأيام الأخيرة تتقدم بطريقة سريعة حاول الاستمرار فى ذلك الطريق حتى تصل إلى الطريق الصواب وتحقق أحلامك التى تسعى إليها. برج القوس على الصعيد العاطفى:

>الزواج ليس كل شىء فى الحياة حاول أن تحافظ على الشريك فأنت لا تقدم له أى شىء يجعل الحب مشتعل بينكم، لتكون الحياة سعيدة ومليئة بالمشاعر الدافئة. برج القوس على الصعيد الصحى:

>ستشعر اليوم بتحسن كبير فى صحتك وسوف ترى أن صحتك فى تحسن كل يوم عن الذى قبلة حاول أن تحافظ على صحتك فى فترة النقاهة حتى لا تتعرض لنكسة صحية.

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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتوقع لك الأبراج هذا العام أنك من أكثر الأبراج حظا حيث ستحقق مجموعة من الامنيات لم تكن تحلم بها وسوف تحصل على وظيفة أحلامك بعد التنقل بين أكثر من وظيفة، من الواضح أن الخبرات التى اكسبتها سوف تنفعك فى الفترة الجديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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