حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 6 يناير 2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>تدخل اليوم صراعًا صعبًا على السلطة ما شخص ما فى مجال العمل حتى لو كنت لا تقابل هذا الشخص وجهًا لوجه وقد يكون من الصعب عليك أن تخرج من هذا الصراع، ولكن إذا حاولت الاسترخاء والنظر إلى الصورة الكبيرة كاملة سيساعدك هذا كثيرًا.

على الصعيد العاطفى:

>خيالك الرومانسى نشيط جدًا اليوم وقد يجعل هذا التنبؤ بتداعيات أفعالك وفهمها صعب قليلا فى هذا الوقت، خاصة أنك تواجه صعوبات فى التواصل مع شريكك وصعوبة فى توصيل وجهة نظرك له.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>تعامل بحذر خلال هذه الفترة وإلا ستحدث لك اضرارا كبيرة. هذه الفترة من المرجح جدًا أن تتعرض فيها لبعض الحوادث فخذ احتياطاتك بحيث لا تواجه إصابات خطيرة حتى يمر اليوم بدون أن تصاب بالأذى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>اليوم هناك الكثير من الأمور الغامضة فى الأجواء من حولك، وستتولى مسؤولية خارج جدول اعمالك. حاول أن تخفى خيبة أملك لأنها لن تستمر طويلاً على أى حال.

>توقع ظهور شخص جديد على الساحة فى الوقت القريب سيضع ابتسامة على وجهك، ويغير شكل يومك الروتينى.

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>كن حذرًا من أن يتدخل شخص آخر فى عملك، فبسبب المنافسة القوية التى تشبه الصراع على البقاء فى مكان العمل قد يخونك احد زملاء العمل، فتوخى الحذر وضع حدودًا قوية فى مكان العمل.

على الصعيد العاطفى:

>نفاد الصبر يسيطر عليك ويتسبب فى الكثير من المشكلات فى حياتك العاطفية مما يسبب لك الإحباط ولكن كل ما تحتاجه هو أن تلتقط أنفاسك ولا تسمح للإحباط بالسيطرة عليك فكل شيء سيتحسن قريبًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>التوتر والضغوط التى تعانيها فى عملك قد تنعكس على أدائك وصحتك فتشعر بالكسل، حاول أن تسحب نفسك من هذا الشعور وتحصل على بعض التمارين الرياضية ثم تحصل على بعض الراحة ستجد أنك تشعر بتحسن فى وقت قريب جدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>احرص على ألا تدفع نفسك فى صراعات صعبة اليوم. لا تضغط على نفسك فى العمل طالما أنت لست بحاجة لذلك وقبل أن تقدم على أى تحدى ادرسه جيدًا لأن الثمن قد يكون باهظًا فى حالة الخسارة.

>انتبه للتفاصيل الصغيرة للأشياء التى تملكها الآن وستشعر أنها نعمة كبيرة.

>برج الدلو على الصعيد المهنى:>حاول أن تستغل وتنمى مواهبك الرائعة فى القيادة، لا تجلس فى صمت فى الخلفية وأنت تعرف تمامًا أن هذه المهام يمكن أن يتم تنفيذها بطريقة مختلفة، فهذا هو وقت رائع بالنسبة لك لتكشف عن مواهبك وتظهر نقاط القوة الخاص بك.

على الصعيد العاطفى:

>عندما يتعلق الأمر بالحب فالتوقيت هو المتحكم فى كل شيء اليوم. حاول أن تتحلى بالصبر وتنتظر ولا تتخذ أى قرار يتعلق بمستقبل العلاقة فى الوقت الحالى لأن هذا يهددها بالتدمير.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>ستشعر بصحة جيدة اليوم رغم وجود عقبات كبيرة فى حياتك، ولكن ربما يحدث هذا بفضل النظام الغذائى الخاص بك والذى يجعلك تتقدم نحو الوزن المثالى وأهدافك على صعيد اللياقة البدنية .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>قدرتك على رؤية الجانب المشرق من الأشياء تساعدك دومًا، واليوم يمكنك أن تساعد شخص يهمك، وتمنحه القدرة على رؤية الوضع بنظرة جديدة والقدرة على التفاؤل من أجل عمل الأفضل بالنسبة له.

برج الأسد

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>خذ زمام المبادرة اليوم ولا تنتظر أن يعطيك الآخرون الضوء الأخضر حاول أن تسيطر على الوضع بنفسك فليس هناك سبب لتنتظر أكثر من ذلك لمجرد أسباب روتينية، أمامك فرصة متاحة فاغتنمها للمضى قدمًا.

على الصعيد العاطفى:

>قد تكون قلقًا بعد اتخاذ قرار خاطئ بشأن علاقتك العاطفية، وتتردد فى الاعتراف لشريكك بأنك اخطأت ولكن تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالحب فإنك مدين للعلاقة بأن تفعل الشيء الصحيح حتى لو كان ذلك يعنى أن تسبب خيبة أمل شريكك مؤقتًا.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>اليوم صحتك تتحسن خاصة عندما تخرج وتمارس الرياضة وتحصل على بعض الهواء النقى، استعدادك لممارسة الرياضة سيزيد إذا جعلت ذلك يحدث من خلال أنشطة اجتماعية فى الهواء الطلق مع الأصدقاء. التفاعلات الاجتماعية ستفعل المعجزات لحالتك المزاجية وهو بدوره سيؤدى إلى تحسين صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>حاول ان تلتزم الجانب الآمن اليوم، لا تكون سخيًا جدًا مع الناس إلا إذا كنت متأكدًا من أنهم يستحقون كرمك.

>لديك الكثير من الوقت والموارد فى الوقت الراهن فحاول استغلالهما لأن الأمور لن تظل على حالها لوقت طويل

برج الميزان

>على الصعيد المهنى:>يبدو أن المشكلات تتراكم فوق عاتقك هذه الأيام، ولكن يجب ألا تتوقف عند هذا الأمر، لأنك عندما تواجه مشكلة تلو الأخرى سوف تزداد قوة وجرأة وشجاعة، ويجب ألا تخاف من قبول المساعدة من الآخرين إذا طلبها أحد منك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تحوم حولك بوادر احذر من إلقاء اللوم على شريك حياتك، لأن هذا الأمر يتسبب فى تزايد المشاكل ويثير العداوات ضدك، وحان الوقت لأن تنظر لنفسك فى المرآة وتحدد ما هو مطلوب منك وابتعد عن الأشياء المزعجة لكما.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>أنت تحتاج إلى راحة وإجازة هذه الأيام بعد فترة طويلة من الضغوط النفسية والعمل، وذلك للحفاظ على نفسك وحتى تستعيد طاقتك وحيويتك للعمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه كم كبير من المشكلات، ولكن عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ فى الشعور بالسعادة مرة أخرى، فكن متفاؤلاَ وابتعد من اليأس.

برج القوس

>برج القوس على الصعيد المهنى:>ترى نفسك فى الأيام الأخيرة تتقدم بطريقة سريعة حاول الاستمرار فى ذلك الطريق حت تصل إلى الطريق الصواب وتحقق أحلامك التى تسعى إليها.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>الزواج ليس كل شىء فى الحياة حاول أن تحافظ على الشريك فأنت لا تقدم له أى شىء يجعل الحب مشتعل بينكم، لتكون الحياة سعيدة ومليئة بالمشاعر الدافئة.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>ستشعر اليوم بتحسن كبير فى صحتك وسوف ترى أن صحتك فى تحسن كل يوم عن الذى قبلة حاول أن تحافظ على صحتك فى فترة النقاهة حتى لا تتعرض لنكسة صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتوقع لك الأبراج هذا العام أنك من أكثر الأبراج حظا حيث ستحقق مجموعة من الامنيات لم تكن تحلم بها وسوف تحصل على وظيفة أحلامك بعد التنقل بين أكثر من وظيفة، من الواضح أن الخبرات التى اكسبتها سوف تنفعك فى الفترة الجديدة.

>على الصعيد المهنى:>أنت اليوم مبدع فى عملك، حيث تنجح فى العمل الفردى مقارنة بمشاركتك فى أعمال جماعية، لذا قم بتركيز أهدافك ومراجعتها وتقسيمها إلى أهداف طويلة وقصيرة الأمد، وكن متعاوناً أيضاً مع غيرك من الزملاء.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

>انسى خلافاتك ومشاكلك القديمة مع شريك حياتك، وكن فى علاقة جيدة مع شريك حياتك هذه الأيام ويمكنكما أن تسافرا سوياً لأحد الأماكن الجديدة أو مناطق تسافرا إليها.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>صحتك ليست على ما يرام بسبب إهمالك فى نفسك، لذا يجب أن تهتم بصحتك هذه الأيام، وتبتعد عن كل مسببات المرض لديك، لأن الوقاية خير من العلاج.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم متفق مع ذاتك وتشعر بالثقة وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس والنشاط ونتيجة لهدوئك الخارجى، يشعر جميع من حولك بالراحة فى وجودك.

>برج السرطان على الصعيد المهنى:>تحاول دائما أن تسير إلى الطريق السليم تتجنب المصاعب مهما تكون حتى لا تفقد طاقتك حافظ على ذلك لتكون فى المرحلة القادمة أفضل ، وتجد نتيجة ماتقوم به من اعمال.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

>حدثت بينك وبين الشريك بعض المشاكل فى الفترة السابقة مما كان سيسفر عنة الانفصال الحتمى إلا أن الشريك يحاول دائما أن يزيل العقبات ليكون بجوارك حاول أن تحافظ على هذه الميزة.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>الأكل الصحيى، النوم المبكر، الرياضة ثلاثية يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على الصحة والرشاقة حاول أن تعمل على كسب صحتك لتعيش بشكل افضل

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ستتعرض لبعض المشاكل ولكنك قادر على تخطيها بذكاء وحكمك وستفصح لك الأيام عن المزيد من الأخبار السارة التى ستسعد قلبك وتجعلك تشعر أن لمجهودك ثمن.

برج الحمل

>على الصعيد المهنى:>تواجه تراجعاً فى حياتك المهنية هذه الأيام، ولكنك سوف تستطيع عبور هذه المرحلة والوصول على حل لهذا التراجع، وذلك بفضل ذكاؤك الحاد وأسلوبك فى التعامل مع زملاء العمل، ويجب أن تساعد زملائك الذين يلجأون إليك فى هذه الفترة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>تواجه مشكلة مستمرة مع شريك حياتك، بفضل رغبتك المستمرة فى الاختباء، لذا يجب أن تقاوم هذه الرغبة فى الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك، وتذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام، بسبب الأجواء الباردة، ويجب أن تقلل الضغوط الواقعة عليك فى الوقت الحالى وتتخلص منها على الفور، حتى لا تسبب لك الأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه أزمات كثيرة فى الفترة القادمة، لذا حاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك، لأنك إذا حافظت على قوة أعصابك وقوتك البدنية فسوف تستطيع أن تعبر هذه الأزمات بسهولة.

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>تمر ببعض الصعاب لا تستسلم وحاول أن تتجاوزها سريعا، فدائما المحيط العملى يوجد به بعض الأشخاص من أعداء النجاح أو المتصيدين للأخطاء لاتنظر لهذة الدسائس وحاول أن تلحق حلمك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>حياتك العاطفية هذه الأيام باردة، ولكن الأمل يشع من بعيد هناك حب جديد قريبا يطرق الأبواب حاول أن تتريث حتى لا تقطع فى اختيار سئ للمرة الثانية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>مررت ببعض الصعوبات والمشاكل الصحية فى الفترة السابقة، حاول إلا تهل فى صحتك مهما كانت الظروف حتى تتجاوز جميع الأزمات وتكون فى حال أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>سيشهد العام الجديد طفرة كبيرة فى حياتك فأخيرا تتحقق الأمال، وتقف بانتظارك على أبواب السعادة، سيكون هذا العام الأمثل لانجاز المشاريع المؤجلة.

برج الجدى

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>لا تيأس من المحاولات وطرق الأبواب فدائما النجاح ينتظر من يبحث عنة، ثابر وعافر حتى تصل إلى حلمك الذى ينتظرك بكل تأكيد.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>أن دافئ المشاعر وتحاول أن تكون حياتك هادئة على الدوام حتى أحلك الظروف مما يجعلك تتحمل فوق طاقتك، هون على نفسك فأنت انسان تشعر بالآخرين.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>حاول ان تتبع تعليمات الطبيب فى الحفاظ على صحتك التى تتدهور بسبب إهمالك الدائم، بقليل من العناية والرعاية ستكون الأمور على ما يرام

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>انت أفضل من غيرك بكل تأكيد كن واثق أن الخير فيما يكتبه الله لك، المستقبل سكون أفضل خاصة وأن الشريك يحاول أن يسعدك على الدوام.

برج الثور

>على الصعيد المهنى:>تمتلك قدراً كبيراً من الثقة فى نفسك، ويلجأ إليك الزملاء لطلب المساعدة، لذا قدم لهم المساعدة والدعم وتحدث معهم بأسلوب هادئ وبكلمات مشجعة وابتعد عن إحباطهم أو إشعارهم بالتشاؤم.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>تبدو متحمساً للمغامرة بشكل كبير وبشكل خاص مع شريك حياتك، حيث تقوما برحلة سوياً فى أحد الشواطئ، لذا يمكنك الاستمتاع بكل نشاط ممكن فى نفس الوقت وتستمتعا بأوقاتكما سوياً.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام وذلك لأنك تحافظ على نفسك وتهتم بها، ولكن تشعر بالاكتئاب والضغوط النفسية بسبب اجواء العمل، لذا يجب أن تخرج من هذه الحالة فى أقرب وقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تتمتع بلياقة بدنية عالية وثقة فى النفس وإمكانيات ذهنية حادة، لذا قم باستغلال هذه الطاقة التى تتمتع بها، لأن هذا هو الوقت المثالى لهذا الأمر.