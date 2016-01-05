نورة السويدي: دعمه للمرأة ليس له حدود

هنأت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعية المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية لمواصلة طريق العطاء والإنماء في دولة الإمارات.

كما أشادت بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قِبل سموه وقالت إن رؤيته وقيادته الرشيدة ودعمه المستمر لمسيرة المرأة لتصل للعالمية وتمكينها من أن تتبوأ أعلى المراتب ليس لها حدود، إذ حرص سموه ومنذ توليه مقاليد الحكم على صون حقوق المرأة الإماراتية وتمكينها وإتاحة كل الفرص أمامها، لكي تقوم بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي على أكمل وجه وتكون مثالاً مشرفاً على مستوى العالم.

وأكدت أن ما يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، للمرأة الإماراتية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الدولة، يؤكد على أن هذا الدعم يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية من تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه وطنها ومجتمعها وهو الدعم الذي أدى إلى تحقيقها للعديد من المكاسب الوطنية غير المسبوقة عربياً وعالمياً.

كما أشارت بأن الإنجازات التي تحققت في ظل قيادته تضاف إلى سجل نجاحات المرأة الإماراتية وما وصلت إليه من تقدم وازدهار. كحصول الدولة على مركز الصدارة عالمياً في احترام المرأة وفقاً لمؤشر التطور الاجتماعي في دول العالم الذي صدر ضمن تقرير عالمي جديد مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم يقوده فريق من الخبراء العالميين.