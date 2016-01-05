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محمد أهلي: قائد ذو بصيرة

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محمد أهلي: قائد ذو بصيرة محمد أهلي: قائد ذو بصيرة

توجه محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: بالشكر الى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقال: شكراً سيدي محمد بن راشد على نظرتك الثاقبة وإلهامك اللامحدود، كلنا نقدم لك الشكر والثناء على كل مواقفك، فسيدي محمد بن راشد هو قائد ذو بصيرة يرى ما لا يراه الآخرون، جعلنا نبدع ونبتكر لنكون في مصاف دول العالم، إنجازات تحققت بوقت قياسي في جميع المجالات، وسأذكر أحد مواقف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مجال الطيران وموقفه الحاسم والصائب والذي كان في عام 2003 وقد تزامن مع إقامة معرض دبي الدولي للطيران، ونظرا لظروف المنطقة في ذاك الوقت لم تتلق اللجنة العليا ردا من شركات صناعة الطيران العالمية للمشاركة في المعرض فارتأى أعضاء اللجنة تأجيل المعرض أو إلغاءه، لكن موقف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان حاسما وواضحا بعدم إلغائه أو تأجيله وإصراره على أن يقام المعرض بوقته المحدد، وبعد أسبوع أعلن سموه شراء خمس وخمسين طائرة ايرباص 380.

وبعد أيام من الإعلان تلقينا الرد من جميع الشركات والمؤسسات المختصة بصناعة الطيران للمشاركة في معرض دبي الدولي للطيران، لتكون اكبر مشاركة في المعرض.

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