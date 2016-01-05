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بالصور.. مفكر سورى: هناك مخاوف من تصادم طائفى سنى شيعى فى المنطقة

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بالصور.. مفكر سورى: هناك مخاوف من تصادم طائفى سنى شيعى فى المنطقة بالصور.. مفكر سورى: هناك مخاوف من تصادم طائفى سنى شيعى فى المنطقة
علق جونى عبو صحفى و كاتب من دولة سوريا ، على الموقف الإيرانى بعد تطبيق حكم الإعدام على الشيخ نمر النمر القيادى الشيعى بالسعودية ، بأنه تدخل سافر فى الشأن السعودى ومخالف للأعراف والقوانين الدولية.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش مؤتمر "صناعة التطرف" المنعقد بمكتبة الإسكندرية فى الفترة من 3- 5 يناير الجارى، على أن الاعتداء على السفارة فى طهران عمل خارج الأعراف الدولية والقوانين الدبلوماسية.

اليوم السابع -1 -2016

وأوضح جونى عبو أنه شخصيا ليس مع تنفيذ عقوبة الإعدام ، إلا أن الأمر مازال شأنا داخليا سعوديا، وقال إن هناك تصرفات غير مدروسة وغير سياسية بسبب الآراء المتباعدة بين الرياض وطهران.

وأضاف: "كنت أتمنى أن يتم معالجة الأمر، لأن ذلك من شأنه أن يصعد الأمور بالمنطقة ، فالوضع حساس" ، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن تشتعل الأمور بتلك الصورة، وهناك مخاوف من تصادم طائفى سنى شيعى يضرم النار فى المنطقة كلها".

اليوم السابع -1 -2016
>وحول الوضع المتوتر أيضا بين السنة والشيعة فى سوريا قال " للأسف هناك تكريس طائفى سلبى أيضا فى سوريا ، وهناك أزمة فى الوضع السنى الشيعى فى سوريا وما يحدث سيلقى بظلاله على الداخل السورى".

و قال إن الحراك الثورى السورى لم يكن يستهدف تلك المواجهات و لكن تحت الضغوط الدولية سارت الثورة فى اتجاه لم يكن يريده له الشعب السورى ، فالشعب السورى حضارى و مدنى و كنا نهدف التغيير".

اليوم السابع -1 -2016

وردا على سؤال متى تنتهى الأزمة السورية قال :" لا أعتقد أنها ستنتهى قريبا " ، مشددا على ضرورة سيادة القانون و تحقيق التغيير و رحيل النظام ، لسوريا جديدة، ولكنه صعب و عسير و سيستغرق الكثير من الوقت .

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