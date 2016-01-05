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الائتلاف السورى المعارض يدعو الدول العربية لقطع العلاقات مع إيران

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الائتلاف السورى المعارض يدعو الدول العربية لقطع العلاقات مع إيران الائتلاف السورى المعارض يدعو الدول العربية لقطع العلاقات مع إيران

>دعا الائتلاف السورى المعارض الذى يعمل فى المنفى أمس الاثنين، جميع الدول العربية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعدما قطعت العلاقات مع طهران.

وأعلن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية ومقره تركيا دعمه لقرار الرياض ودعا "كافة الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوة مماثلة" وانتقد ما قال إنه دعم إيرانى لفصائل مسلحة فى سوريا والعراق.

وتؤيد إيران الرئيس السورى بشار الأسد الذى تخوض قوات حكومته بدعم من روسيا أيضا معارك ضد فصائل مسلحة تدعمها السعودية ودول أخرى فى المنطقة.

واشتد التوتر السنى الشيعى فى المنطقة مساء السبت حين اقتحم متظاهرون إيرانيون السفارة السعودية فى طهران احتجاجا على إعدام النمر.
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مصر 365

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