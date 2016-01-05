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تخصيص قطعة أرض لإنشاء عمارة سكنية للأسر الفقيرة بدمياط

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تخصيص قطعة أرض لإنشاء عمارة سكنية للأسر الفقيرة بدمياط تخصيص قطعة أرض لإنشاء عمارة سكنية للأسر الفقيرة بدمياط
صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان صحفى، الاثنين، بأنه تم الانتهاء من إجراءات موافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء على قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 154 مترا بتل الكاشف ناحية دقهلة مركز الزرقا لإقامة عمارة سكنية عليها للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أنه أصدر التعليمات بسرعة اتخاذ الإجراءات لاستغلال المساحة وقرارالتخصيص، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة فى إنهاء إجراءات التخصيص للعمارات السكنية والمشروعات الخدمية بالمحافظة.

فى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتنفيذ قرار إزالة رقم 181 لسنة 2015 لسور على مساحة 1000 متر مربع مخالفة بناء بدون ترخيص بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط وذلك بالتعاون مع قسم شرطة مركز دمياط.

وكلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط رئيس مدينة ومركز دمياط على استمرارية حملات الإزالة وأهمية متابعة تنفيذ قرارات الإزالة حفاظا على هيبة الدولة وإعلاء القانون.
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