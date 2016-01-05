ضبط 127 طن قمح مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 127 طن من القمح المستورد المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالمحافظة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من قسم شرطة مباحث التموين من ضبط سيارتى نقل بمقطورة بكمين الروس بطريق القاهرة / أسيوط الغربى محملتان بـ 127 طن من القمح المستورد المدعم بغرض الاتجار فى السوق السوداء وبسؤال كل من محمود ع قائد السيارة رقم م ع ب 5291 / م س أ 3145 مقيم بساحل الجوابد مركز الشهداء المنوفية وإبراهيم ح ر قائد السيارة رقم م ع ب 4976 / 3146 ومقيم بكفر ربيع تلا المنوفية، وتبين عدم تواجد تصاريح أو أوراق نقل بتلك الكمية، وأنهما قاما بتحميلها من ميناء أبوقير بالإسكندرية وتم التحفظ على السيارتين النقل وحمولتهما من القمح و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر رقم 764 جنح مركز الفيوم 2016 ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.