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ورشة عمل بتمريض طنطا بعنوان "لغة العصر"

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ورشة عمل بتمريض طنطا بعنوان "لغة العصر" ورشة عمل بتمريض طنطا بعنوان "لغة العصر"
عقدت وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة طنطا، الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "لغة العصر" لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالكلية بهدف التوعية من الأخطار الناجمة عن الاستخدام السيئ للإنترنت.

وشملت الورشة التى حاضر فيها محمود عبد الوهاب مسئول تطوير منظومة الحاسب الآلى بالكلية عددا من الموضوعات أهمها طرق الاستفادة من الكمبيوتر والإنترنت، والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها عند استخدام الكمبيوتر، والواجبات الأسرية نحو الأبناء فى مراقبتهم، وكيفية الاستفادة من الإنترنت فى المجالات التعليمية والتجارة، وأجهزة الكمبيوتر داخل المؤسسات التعليمية والكليات، كما تضمنت الورشة دورات تدريبية خاصة بالسوفت وير، والهارد وير.

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