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تقرير في الجول – فالنسيا.. الدابة السوداء لمدربي ريال مدريد

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تقرير في الجول – فالنسيا.. الدابة السوداء لمدربي ريال مدريد تقرير في الجول – فالنسيا.. الدابة السوداء لمدربي ريال مدريد

يعرف دائما عن فالنسيا أنه فريق صعب ومنافس عنيد بالتحديد أمام ريال مدريد وبرشلونة وخاصة إذا كانت المباراة في معقله بالميستايا.

واستطاع فالنسيا للعام الثاني على التوالي أن يكون سببا في رحيل مدربا جديد عن صفوف ريال مدريد وذلك بعدما قرر فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي إقالة رافائيل بينيتث (طالع التفاصيل).

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي مؤكدا أنه يوم تاريخي بالنسبة له، ووعد ببذل أقصى ما لديه لإعادة كل الأمور لطريقها الصحيح في الفريق (طالع التفاصيل).

ويكون بذلك رافائيل بينيتث هو رابع مدرب على التوالي في ريال مدريد يعصف به تصويت الثقة من منصب المدير الفني للوس بلانكوس بعد مانويل بيلليجريني، جوزيه مورينيو، وكارلو أنشيلوتي (طالع التفاصيل).

** أنشيلوتي

كان ريال مدريد في الموسم الماضي مع كارلو أنشيلوتي يسير كالقطار وفاز بـ22 مباراة متتالية في كل البطولات ولم يفصله عن معادلة الرقم القياسي سوى ثلاثة انتصارات أخرى.

و حل الفريق الملكي ضيفا على فالنسيا في ملعب الميستايا وتقدم في النتيجة بهدف لكريستيانو رونالدو، لكن نجح الخفافيش في قلب الطاولة والفوز بهدفين لهدف.

وكانت هذه المباراة بداية النهاية بالنسبة لأنشيلوتي فبعدها توالت النتائج المهتزة وفقد لقبه في دوري أبطال أوروبا ولم ينجح في حصد الدوري الإسباني وودع كأس إسبانيا أمام أتليتكو مدريد لتكون الإقالة في نهاية الموسم هي مصيره.

** بينيتث

عين ريال مدريد رافائيل بينيتث خلفا لأنشيلوتي وسار الفريق بشكل جيد ولكن الهزيمة في الكلاسيكو بملعبه سانتياجو برنابيو أمام برشلونة برباعية دون رد جعلت أنباء الإقالة تترد بكثرة.

أنباء نفاها فلورنتينو بيريز في مؤتمر صحفي مؤكدا دعم الإدارة بالكامل لبينيتث وحصوله على تصويت الثقة من أعضاء مجلس الإدارة.

لكن حل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الأحد وتعادل معه إيجابيا بهدفين لكل فريق ليفقد بينيتث منصبه بعد 24 ساعة فقط من نهاية المباراة.

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