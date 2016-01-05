أنشيلوتي واثق من نجاح زيدان مع ريال مدريد

يثق مدرب ريال مدريد السابق والمستقبلي لبايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي من نجاح زين الدين زيدان مع الفريق الملكي.

وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أعلن عن إقالة بينيتيث بعد النتائج المتواضعة للمرينجي وحل بدلًا منه زيزو.

وكان زيدان قد سبق وعمل كمساعد لأنشيلوتي في الجهاز الفني للفريق الملكي في عام 2014 وحقق معه لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" تحدث الفني الإيطالي عقب تولي زيزو مهمة الميرينجي قائلًا:"زيدان لديه الخبرة والشخصية التي تساعده على النجاح في ريال مدريد وأي مكان آخر".

مدرب البايرن في الموسم المقبل واصل تصريحاته"عندما يتحدث زيدان ينصت إليه جميع اللاعبين، وأنا واثق من أنه سيقوم بأعمال جيدة في ريال مدريد".