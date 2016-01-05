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وردة يشارك في خسارة مثيرة من العملاق باناثينايكوس

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وردة يشارك في خسارة مثيرة من العملاق باناثينايكوس وردة يشارك في خسارة مثيرة من العملاق باناثينايكوس

شارك عمرو وردة لاعب بانيتوليكوس في خسارة فريقه المثيرة من العملاق باناثينايكوس 2-4 يوم الاثنين.

والتقى الفريقان ضمن الجولة 16 من الدوري اليوناني.

ولعب وردة الذي تلقى عروضا فرنسية وبرتغالية هذا الشتاء أبرزها من مرسيليا في المباراة كاملة.

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وتقدم بانيتوليكوس مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق لوكاس مارتين، قبل أن يسجل الجزائري مهدي عبيد وملادين بيتريتش هدفين متتاليين في الدقيقتين 6 و11.

لكن رفاق وردة تعادلوا في الدقيقة 16 بالهدف الثاني الذي سجله ماركو ماركوفسكي.

العملاق باناثينايكوس تقدم بهدف ثالث سجله بيترتش في الدقيقة 51، قبل أن ينهي عبيد المباراة عمليا بهدف رابع في الدقيقة 90.

وتوقف رصيد بانيتوليكوس عند 16 نقطة في المركز الـ13 بجدول الدوري اليوناني، فيما يحتل باناثينايكوس المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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