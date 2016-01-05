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غير حياتك فى 2016.. 4 نصائح تساعدك على النظام الغذائى الصحى دون ملل

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غير حياتك فى 2016.. 4 نصائح تساعدك على النظام الغذائى الصحى دون ملل غير حياتك فى 2016.. 4 نصائح تساعدك على النظام الغذائى الصحى دون ملل
من أصعب القرارات التى يتخذها الفرد مع بداية كل عام هو "الرجيم"، نظرا للأسلوب القاسى والأنظمة الخاطئة التى يتبعها الكثيرون لتقليل الوزن والحصول على نتائج سريعة، وهو ما يجعل الإنسان يتخلى سريعا عن هذا الأسلوب، ويعود إلى تناول الغذاء غير المنتظم.

وينصح الموقع الأمريكى "Health" الشباب بـ4 نصائح تساعدهم على استكمال حياتهم بنظام غذائى صحيح يخفف الوزن دون الشعور بالملل، وفقا لما قدمه أخصائى التغذية بأكاديمية التغذية بنيويورك "توبى أميدور" وهى:

1- التعرف على الوزن يوميا لا يفيد
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فقد الوزن من الأمور المهمة ولكن تنفيذها يحتاج سياسة النفس الطويل، ويخطئ من يعانون من السمنة بوزن أنفسهم يوميا للتعرف على الوزن الذى يفقده مع الرجيم، لأن النتائج التى تزيد من حماسه لا تحدث بهذه الطريقة، ولكن السير على نظام غذائى مع خفيفة لمدة 30 دقيقة تجعلك تشعر بتعديل صغير يؤدى بعد فترة إلى تغيير كبير.

2- عند الشعور بالجوع تناول أطعمة خفيفة
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الشعور بالجوع من الطرق الخاطئة التى يعتقد فيها البعض مع الرجيم، لأنها ضد أساسيات النظام الغذائى الصحيح، فبجانب الثلاث وجبات الرئيسية هناك أطعمة خفيفة مثل الفواكه والخضراوات التى يمكن أن تتناولها حتى تسد بها فترة الجوع التى تشعر بها.

3- السعرات الحرارية التى تحتاجها فى اليوم قسمها على الوجبات
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ليس معنى السماح لك يوميا بتناول 900 سعر حرارى مثلا أن تجمعهم فى وجبة واحدة، ولكن عليك تقسيمها على مدار اليوم خلال الوجبات الرئيسية حتى لا تخزن فى الجسم مرة واحدة.

4- الريجيم مش معناه تتحرم من الخروج وتناول الطعام مع أصحابك
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مع البدء فى النظام الغذائى الصحى، يحرم الفرد نفسه من تناول الطعام مع الآخرين وهو ما يجعله يشعر بالاكتئاب، خاصة مع عدم الخروج كما كان فى السابق مع أصدقائه فى المطاعم، ولكن يمكنك القيام بكل هذا عن طريق البدء بتناول السلطة واختيار الوجبات الخفيفة المعتمدة على الشى بدون دهون.

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مصر 365

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