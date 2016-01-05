غير حياتك فى 2016.. 4 نصائح تساعدك على النظام الغذائى الصحى دون ملل

من أصعب القرارات التى يتخذها الفرد مع بداية كل عام هو "الرجيم"، نظرا للأسلوب القاسى والأنظمة الخاطئة التى يتبعها الكثيرون لتقليل الوزن والحصول على نتائج سريعة، وهو ما يجعل الإنسان يتخلى سريعا عن هذا الأسلوب، ويعود إلى تناول الغذاء غير المنتظم.

وينصح الموقع الأمريكى "Health" الشباب بـ4 نصائح تساعدهم على استكمال حياتهم بنظام غذائى صحيح يخفف الوزن دون الشعور بالملل، وفقا لما قدمه أخصائى التغذية بأكاديمية التغذية بنيويورك "توبى أميدور" وهى:

1- التعرف على الوزن يوميا لا يفيد

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2- عند الشعور بالجوع تناول أطعمة خفيفة

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3- السعرات الحرارية التى تحتاجها فى اليوم قسمها على الوجبات

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4- الريجيم مش معناه تتحرم من الخروج وتناول الطعام مع أصحابك

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