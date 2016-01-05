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ضبط لنشات بتهمة الصيد الجائر ببحيرة البرلس فى كفر الشيخ

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ضبط لنشات بتهمة الصيد الجائر ببحيرة البرلس فى كفر الشيخ ضبط لنشات بتهمة الصيد الجائر ببحيرة البرلس فى كفر الشيخ
تمكنت الحملة الأمنية المكبرة بنطاق بحيرة البرلس بمركزى سيدى سالم والبرلس، اليوم الاثنين، بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إبراهيم عوض، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، من ضبط لنشين ومركب شراعى بتهمة الصيد الجائر، كما تم ضبط 10 قضايا غزل دور مخالف و10 قضايا تحاويط.

كما تمكنت الحملة الأمنية من ضبط 2 لنش خشبى كبير بموتور ديزل، وعثر بهما 2 غزل مخالف بطول 500 متر، مركب شراعى كبير يعمل بحرفة الجر المخالفة عليه عدة صيد للأسماك الصغيرة بطول 250 متراً، تحررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

شارك فى الحملة عدد قيادات وضباط البحث الجنائى، وشرطة المسطحات المائية، بالاشتراك مع 4 مجموعات قتالية وتشكيل من قوات الأمن، تحررت المحاضر الأزمة، وجار العرض على النيابة العامة.

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