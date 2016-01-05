صالح جمعة يكشف تعليمات بيسيرو في لقاء الانتاج.. ويؤكد: غياب غالي خسارة

ما هي تعليمات جوزيه بيسيرو لصالح جمعة قبل اشتراكه في مباراة الانتاج الحربي؟ لاعب خط وسط الأهلي يكشف ما دار بينه وبين المدرب البرتغالي للمارد الأحمر.

وكان صالح جمعة قد شارك في بديل في المباراة التي أقيمت يوم الأحد وفاز بها الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله عماد متعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتحدث لاعب الأهلي قائلا:"هذه المباراة هي بمثابة انطلاقتي الحقيقية مع الأهلي فقد حصلت على جائزة أفضل لاعب رغم مشاركتي كبديل".

وتابع"أتمنى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة لأن الحصول على مكان في تشكيل الأهلي الأساسي صعب للغاية لوجود أفضل اللاعبين في الفريق".

وأكمل متحدثا عن تعليمات بيسيرو له"لقد طلب مني التحرك في عمق الملعب والعثور على ثغرة تمكنني من إرسال تمريرات بينية لزملائي".

وأردف"كنت موفقا للغاية في تقديم ما طلبه مني المدرب".

وعن غياب حسام غالي في المباراتين القادمتين للأهلي بسبب الإيقاف تحدث"خسارة كبيرة بالطبع".

وأتم"غالي لاعب لديه العديد من الخبرات وهو قائد للفريق وغيابه خسارة كبرى بالنسبة للفريق".