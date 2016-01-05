فيديو في الجول - حازم إمام: شكرا مرتضى منصور.. مسؤولية الزمالك كبيرة جدا

تحدث حازم إمام رمز نادي الزمالك عقب تولي مهمة رئيس جهاز كرة القدم في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو.

الزمالك أعلن رسميا توجيه الشكر إلى ماركوس باكيتا وتعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا جديدا للفريق. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية مساء يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صحبه أحمد حسام ميدو المدرب الجديد والجهاز الفني بالكامل بحضور حازم إمام جلسة مع اللاعبين داخل صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك.

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ورصد FilGoal.com بالفيديو ما جاء في حديث حازم إمام. (شاهد الفيديو)

وقال حازم إمام: "كل الشكر لمرتضى منصور ولمجلس الزمالك".

وأوضح "ممتن للغاية على التمسك بي وترشيحي من الأساس لشغل منصب في الجهاز الفني للزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "لعبت في الزمالك وكنت قائدا للفريق ولكني لأول مرة أشعر بتلك المسؤولية الكبرى. مسؤولية كبيرة جدا".

وأردف "سنبذل قصارى جهدنا ومجلس الإدارة بالكامل معنا ويدعمنا".

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