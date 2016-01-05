أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور يوضح مهام عمل حازم إمام في الزمالك

Google+ Print
مرتضى منصور يوضح مهام عمل حازم إمام في الزمالك مرتضى منصور يوضح مهام عمل حازم إمام في الزمالك

ما هي طبيعة عمل حازم إمام في الزمالك عقب اختياره ضمن الجهاز الفني التدريبي الجديد للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو"؟ مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يوضح.

ويتولى الثعلب الصغير منصب رئيس جهاز الكرة في الزمالك إلى جانب كونه قائم بأعمال مدير الكرة خلفا لإسماعيل يوسف.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" قائلا:"حازم طلب في البداية

معرفة مهام عمله وهذا حقه بالطبع فهو نجم كبير للغاية".

وأضاف مازحا"قلت له أنت رئيس الزمالك إذا كان هذا يسعدك".

وأكمل"حازم سيتولى منصب رئيس جهاز الكرة وهذا له شق فني ومن خلاله سوف يساعد

ميدو في مهمته".

وأتم"ومدير الكرة وهذا له جزء إداري بحت".

وكان مرتضى منصور قد أكد أن الزمالك فسخ تعاقده مع شركة "ماكرون" للملابس الرياضية (طالع التفاصيل).

وتحدث في الوقت ذاته عن توصله لاتفاق مع المدير الفني السابق للفريق ماركوس باكيتا لإنهاء التعاقد بينهما بالتراضي (طالع التفاصيل).

طالع أيضا

فيديو في الجول - حازم إمام: شكرا مرتضى منصور.. مسؤولية الزمالك كبيرة جدا

شاهد أيضا

مرتضى منصور يتحدث عن عودة ميدو ويوجه رسالة للاعبي الزمالك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة