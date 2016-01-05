مرتضى منصور يوضح مهام عمل حازم إمام في الزمالك

ما هي طبيعة عمل حازم إمام في الزمالك عقب اختياره ضمن الجهاز الفني التدريبي الجديد للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو"؟ مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يوضح.

ويتولى الثعلب الصغير منصب رئيس جهاز الكرة في الزمالك إلى جانب كونه قائم بأعمال مدير الكرة خلفا لإسماعيل يوسف.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" قائلا:"حازم طلب في البداية

معرفة مهام عمله وهذا حقه بالطبع فهو نجم كبير للغاية".

وأضاف مازحا"قلت له أنت رئيس الزمالك إذا كان هذا يسعدك".

وأكمل"حازم سيتولى منصب رئيس جهاز الكرة وهذا له شق فني ومن خلاله سوف يساعد

ميدو في مهمته".

وأتم"ومدير الكرة وهذا له جزء إداري بحت".

وكان مرتضى منصور قد أكد أن الزمالك فسخ تعاقده مع شركة "ماكرون" للملابس الرياضية (طالع التفاصيل).

وتحدث في الوقت ذاته عن توصله لاتفاق مع المدير الفني السابق للفريق ماركوس باكيتا لإنهاء التعاقد بينهما بالتراضي (طالع التفاصيل).

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