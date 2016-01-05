داعش" يعلن مسئوليته عن إسقاط طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو الليبي

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن إسقاط طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو الليبى، فى وقت أعلنت فيه مصادر عسكرية أن الطائرة أسقطت نتيجة خلل فنى اليوم الإثنين.

وكان المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبى بمنطقة بوعطنى جراء خلل فنى ونجاة قائد الطائرة.

ونشر تنظيم "داعش" عبر حسابات تابعة له اليوم على "الفيس بوك"، أن عناصره تمكنوا من "إسقاط طائرة حربية من نوع (ميج) تابعة للجيش الليبى، بعد استهدافها بالمضادات الأرضية بمدينة بنغازى".

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