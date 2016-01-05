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عبلة عبد اللطيف لـ«البرلمان»: هيئة سلامة الغذاء ستشرف عليها رئاسة الجمهورية

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عبلة عبد اللطيف لـ«البرلمان»: هيئة سلامة الغذاء ستشرف عليها رئاسة الجمهورية عبلة عبد اللطيف لـ«البرلمان»: هيئة سلامة الغذاء ستشرف عليها رئاسة الجمهورية

الدكتور عبلة عبد اللطيف – أرشيفية

 

قالت الدكتور عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح ناقش معهم اليوم تفعيل هيئة سلامة الغذاء لضمان صحة المواطنين، والحفاظ على جودة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج البرلمان الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في، أن هيئة سلامة الغذاء طرحت منذ عام 2003، وحتى الآن لم يتم تفعيلها، وأشارت أن سبب تأخر العمل بها كان بسبب تداخل وزارات كثيرة فيها مما أدى إلى تخبط مهامها.

وأكدت ‘‘عبد اللطيف’’، أن مشروع هيئة سلامة الغذاء موجود بالفعل، والرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للمشروع، بحيث تتبني رئاسة الجمهورية الهيئة لتكون لها الاستقلال الكامل الذي يمكنها من أداء دورها الرقابي، وأن مشروع قانون الهيئة تم دراسته وسيتم عرضه علي البرلمان بعد انعقاده.

وأكملت أن الهيئة سيكون مهمتها الرقابة ومتابعة المنتجات الغذائية، مثل الألبان، حيث تتابع جودتها ومعايير إنتاجها وحفظها، وكذلك اللحوم طريقة حفظها وتجميدها ومعايير سلامتها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين وستشرف عليها الهيئة.

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