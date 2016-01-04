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بالصور.. محافظ الأقصر يسلم عقود مشروعات لـ4 جمعيات أهلية

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سلم محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، عقود مشروعات إلى 4 جمعيات أهلية بالمحافظة لتنفيذ 4 مشروعات بقيمة 4 ملايين جنيه، وذلك لجمعيات رواد المستقبل للتنمية الاقتصادية بالمحاميد بمدينة ارمنت، والجمعية النسائية للمستقبل والتنمية بالغرز بمدينة ارمنت، وجمعية نور الإسلام الخيرية بمدينة الأقصر، والجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار بمدينة الطود.

ومن جانبه، قال محمود العماري مدير مكتب الصندوق الاجتماعي بالأقصر، إن المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع مليون جنيه لكل مشروع، وتساهم في توفير 415 فرصة عمل في مجالات النظافة البيئية وتجميل وتشجير القرى، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروعات 15 شهراً.

وأضاف مدير عام الصندوق الاجتماعى بالأقصر، أن مشروعات تشغيل الشباب ستساهم فى رفع الوعى البيئى، بالإضافة الي تجميل وتطوير عدد من القرى ورفع وعى عدد كبير من المواطنين بالمناطق المستهدفة، لافتاً إلى تنفيذ الصندوق لأكثر من 34 مشروعا من شهر أغسطس عام 2013 وحتى الآن، بتكلفة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه مما ساهم في توفير 4000 فرصة عمل لشاب وفتاة.

فيما صرح محافظ الأقصر إلى أهمية تنفيذ مشروعات اقتصادية تساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة بما يعمل علي تعزيز تنفيذ خطة الدولة لدعم وتطوير وتنمية المناطق الفقيرة في ، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا علي تحسين ظروفهم المعيشية، لافتا الي أن مشروعات الصندوق احد ركائز الإقتصاد المصري ويوجد تعاون مثمر وفعال بين الصندوق والمحافظة فضلا عن اسهاماته في توفير عمالة صحيحة ومنتجة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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