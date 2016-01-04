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محافظ كفرالشيخ يطلق إسم ”الشهداء” على مدرسة بنات تخليدا لضحايا "سنديون"

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قام اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، بزيارة أهالى الضحايا والمصابين فى حادث غرق معدية سنديون بقريتهم التابعة لمركز فوة، وذلك بحضور والمهندس مجدى عطاالله السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات الخدمية ” الصحة والتعليم والكهرباء والتضامن والتموين والرى ” والمحاسب محمد ابو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوة .

قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيبدأ أول نشاط له بالقرى من قرية سنديون، قائلاً ”سنجعل من قرية سنديون منارة على أرواح الشهداء”، مطلقاً اسم الشهداء على مدرسة سنديون الاعدادية بنات ليتم تغيير أسمها الى ” مدرسة الشهداء الاعدادية للبنات”، تخليداً لأرواح الضحايا .

قرأ محافظ كفرالشيخ، الفاتحة ووقف حداد على أرواح الضحايا، واستمع إلى أهالى الضحايا والمواطنين بالقرية، حول العديد من المشاكل وتحسين المرافق والخدمات بها بحضور وكلاء الوزارات الخدمية .

كما قام محافظ كفرالشيخ بصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بواقع 10 ألاف جنيه لكل اسرة متوفى و5 ألاف جنيه لكل مصاب، معلناً عن فرصتى عمل بالقطاع الخاص لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث معدية سنديون الأليم الذى وقع الخميس الماضى وراح ضحيته 15 شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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