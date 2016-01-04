نقيب الصيادين بكفر الشيخ يطالب المحافظ بالتدخل لحل مشاكل الصيادين

طالب أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ التدخل لحل مشاكل الصيادين، وتحقيق مطالبهم من معاناتهم من حالة التهميش المستمرة .

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الصيادين يعانون من مشاكل عديدة، سواء فى الخدمات أو الملقى القبض عليهم فى بعض الدول مثل ليبيا وتونس، مما جعل أكثر من 100 أسرة من أهاليهم معرضون للتشرد، علماً بأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الأولى فى إنتاج الأسماك، وتمتلك نصف أسطول الصيد البحرى على مستوى الجمهورية، وأكثر من 750 ألف صياد سواء فى البحر أو البحيرات أو نهر النيل، ومع كل هذا نجدهم الفئة الوحيدة المهمشة.

وقال نصار، هل يستجيب محافظ كفر الشيخ للتدخل لحل مشاكلهم ويجدون من يسمع لهم أو سيظلون يعانون من التهميش كالعادة.