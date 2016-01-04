مدير المستشفى العام بالإسماعيلية: وضع آليات لحل مشاكل الخدمة الطبية

قال الدكتور أحمد صالح مدير المستشفى العام بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، إنه عقد اجتماعا مع رؤساء الأقسام الطبية لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه الأطباء داخل الأقسام المختلفة والتى من شأنها التأثير على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد صالح على ضرورة وضع جداول الاستقبال والطوارئ للأطباء مقيمين أقل من سنتين والتأكيد على النوبتجيات وتقييم الأطباء وانتظام العمل وإشراف رؤساء الأقسام الطبية على الأطباء بالنوبتجية، ومتابعتهم وضرورة تحديد منسق متابعة من كل قسم لمشروع التأمين الصحى الجديد، مع وضع خطة عمل زمنية لتجهيز المستشفى للدخول فى مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأضاف مدير المستشفى العام بالإسماعيلية أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية النائب الإدارى لكل قسم طبى تكون مهمته التنسيق والتواصل مع الإدارة فى وضع الجداول وغيرها من آليات العمل، مما يسمح بتحقيق رسالة المستشفى بتقديم خدمة طبية متميزة.

وحضر الاجتماع دكتور هشام فاروق رئيس الهيئة الطبية ودكتور زكى إبراهيم وكيل أول المستشفى ودكتور عمر حسونة ودكتور محمد خالد، وكلاء المستشفى.