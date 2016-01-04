بالصور.. تأبين الشاعر الراحل عطية عليان بقصر ثقافة السويس بحضور المحافظ

أقام نادى الأدب بالسويس مساء الاثنين، حفل تأبين الشاعر الراحل عطية عليان بقصر ثقافة السويس، بحضور ورعاية اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس وسعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة الثقافى نائبا عن الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونواب السويس، وبمشاركة أصدقاء ومحبى شاعرنا الرحل الذى توفى فى الخامس من يناير 1986 عن عمر يناهز الـ 52 عاما .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية وأعقبه عرض لفيلم تسجيلى عن مدينة السويس وحياة السوايسة وصولا بفترة الحروب والحصار وحتى نصر 24 اكتوبر 1973، وقدمت فرقة السويس الفنون الشعبية وفرقة آلات الشعبية السمسمية فقرات فنية وأغنيات وطنية عن السويس على أنغام السمسمية .

وقدم الشاعر عزت متبولى عدة قصائد عن السويس وعن الراحل ثم عرض بحثا عن الفن والجمال فى كلمات الراحل الشاعر عطية عليان قدمها الناقد السويسى ماهر المنشاوى، وتوالت الكلمات عن شعر الشاعر الراحل عطية عليان للكاتب عصام ستاتى ودكتور على السويسى الأستاذ بكلية التربية، والأدباء صلاح نجم وصباح الهادى ومحمد أبو عمرة وعبد الحميد كمال عضو مجلس النواب .

وأكد المحافظ على الدور القيادى الهام الذى تقوم به الثقافة فى تقدم الأمم مشيرا إلى أنه يتمنى أن يبدأ النهوض بالثقافة المصرية من مدينة السويس الباسلة، وقرر صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة إعداد حفل تأبين الشاعر الراحل بثقافة السويس، تكريما لجهودهم فى تكريم المبدعين الراحلين من أبناء السويس.

وتحدث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم الثقافى لمدن القناة عن دور عطية عليان فى فترة الستينات والسبعينات وتقديم أروع الكلمات التى تحكى معاناة أبناء السويس ونضالهم خلال فترة الحرب ومنها ديوانه رحلة عاشق.

وفى نهاية الحفل قدم اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس درع المحافظة وهدية تذكارية لأسرة الشاعر الراحل عطية عليان تكريما لجهوده وعطائه فى إثراء الثقافة والفكر.

حضر حفل التأبين كل من نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة وآمال حسين مدير مديرية الثقافة والفدائى عبد المنعم قناوى ونواب السويس عبد الحميد كمال وطلعت خليل عمر وطارق فاروق متولى، ولفيف من القيادات الثقافية والفنية والإعلامية والشعبية والتنفيذية والقيادات السياسية والحزبية والشبابية ومحمد وأحمد عطية عليان وأسرة وحرم الراحل عطية عليان وأعضاء نادى الأدب.



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